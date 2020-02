Erinnerungstheater in der Stadtbibliothek

Das Seniorentheater „Spätlese“ spielt die szenische Lesung „Je ne regrette rien“.

Dornbirn. „Je ne regrette rien“ – „Ich bereue nichts“ erzählt die wahre Geschichte von Marina und Madame. Und von der Sonne, die trotzdem jeden Tag aufging. Von einem Vater, der nicht zuhört und einem Bruder der nur zusieht, aber eigentlich alles wie immer findet. Von Nachbarn, die es besser wissen und einer Madame, die aufhört überhaupt verstehen zu wollen. Die sich an Etiketten hält, an den Schein und an das Perlmutt, die ihre Erinnerungen und den klaren Blick auf die Dinge aufgibt.

In der szenischen Lesung des Seniorentheaters „Spätlese“ reihen sich die Erinnerungen und die Eigenheiten der Demenz wie Perlen einer Kette ineinander und ergeben ein Schmuckstück, dessen Kreis sich am Ende schließt. Im Anschluss an die Aufführung steht ein Gespräch mit Anita Ohneberg von Seni Memo und Ingrid Furxer vom MOHI Dornbirn auf dem Programm. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem MOHI Dornbirn und der Abteilung für Soziales, Pflege und Senioren der Stadt Dornbirn statt.