Erinnerungen zu gefühlvoller Musik

Jutta Maissens zweites Buch bei „Wort & Klang“ im Domino mit Klavierspiel inszeniert

FRASTANZ Wahrnehmungen und Erinnerungen in Gedanken und Bildern begleitet von gefühlvollem Klavierspiel: Diese Kombination begeisterte bei der neuesten Ausgabe von „Wort & Klang“ im Domino in Frastanz. Jutta Maissen stellte dabei ihr zweites Buch vor, dass den unter dem Titel „Schreib.Weise“ auf die vergangenen zwei Jahre zurückblickt.

Jutta Maissen, Bäuerin, Autorin und begeisterte Hobbyfotografin aus Brederis, lud am geschichtsträchtigen Tag der Beisetzung der britischen Königin ein, einmal innezuhalten und mitten in schmerhaften Verlusten neue Hoffnung für die Zukunft zu schöpfen. Der besinnliche Abend in der Reihe „Wort und Klang“ wurde vom Domino Frastanz veranstaltet und öffnete Augen und Ohren für manch anscheinend trostloses Erlebnis in der Pandemie, machte aber Mut, selbst in schwierigen Zeiten optimistisch in die Zukunft zu blicken. Die gefühlvolle Kombination aus Text und Musik moderierte Christl Stadler.