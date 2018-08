Erinnerungen an den Landestrachtentag 2017

Im Sommer vergangenen Jahres war Lech Schauplatz des volkskulturell bedeutenden Landestrachtentages mit zahlreichen Teilnehmenden und Besuchern - ein Ereignis mit Seltenheitswert.

Zehntausende Fotos in privaten Fotobüchern und auf Datenträgern werden noch lange an den farbenprächtigen Event mit viel Musik und guter Laune erinnern. Beste Werbung für die Arlberggemeinde! Angelockt hatte der Landestrachtentag am zweiten Veranstaltungstag des Arlberger Musikfestes auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. So konnte der Lecher Bürgermeister Ludwig Muxel in seiner Gemeinde etwa Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner mit Gattin Sonja, seine Amtskollegen aus Rankweil, Feldkirch, Bludenz und Bürs, Martin Summer, Wilfried Berchtold, Josef “Mandi” Katzenmayer und Georg Bucher, aber auch den Bregenzer Stadtrat Michael Rauth herzlich willkommen heißen.