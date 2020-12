Erinnerungen an den Kirchenchor

Katharina Egger, langjähriges Mitglied des Kirchenchor Nenzing, hat bis kurz vor ihrem Tod Aufzeichnungen über ihre Erinnerungen an den Verein zu Papier gebracht.

Diese Ausführungen wurden in den letzten Pfarrbriefen der Pfarre Nenzing veröffentlicht. „Leider konnte die fünfte und letzte Folge wegen der Corona-bedingten Einstellung des Pfarrbriefes nicht mehr abgedruckt werden. Wir haben daher beschlossen, die Erinnerungen von Katharina Egger gesamthaft in einer eigenen Broschüre zu veröffentlichen und Interessierten zur Verfügung zu stellen. Diese Broschüre liegt in der Pfarrkirche sowie im Pfarrbüro zur freien Entnahme auf und ist auch auf der Homepage der Pfarre (www.pfarre-nenzing.at/Infosundservice/pfarrbrief) zu finden.