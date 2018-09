"Erinnerung an Zarea"

Anregendes Theaterstück der Theatergruppe Arlequín y Juglares aus Kolumbien

Götzis Die Theatergruppe Arlequín y Juglares setzt auf Techniken wie das Ritual, die Performance, das Happening und die Installation, um die Erinnerung an Konflikte, aber auch die Erinnerung an die Hoffnung neu zu erschaffen. Elisabeth Allgäuer-Hackl und das Klimabündnis Österreich luden zu einem unterhaltsamen, aber auch nachdenklichem Abend in die Bibliothek nach Götzis.

“Arlequín y los Juglares” ist eine gemeinnützige Organisation, die ursprünglich als Theatergruppe gegründet wurde. Seit 1972 unterstützt die Gruppe soziale, Basis-, Kultur- und Menschenrechtsorganisationen. Die Gruppe beansprucht das “Recht auf Freude” als einen Beitrag zur Wiederherstellung des von Gewalt zerrütteten sozialen Gefüges in Kolumbien. Mit dieser Tournee will “Arlequín y los Juglares” internationale Netzwerke aufbauen und ihre Bildungsprozesse bekannt machen, die durch ihren pädagogischen Ansatz “Kunst, Theater, Gedächtnis und Leben” gekennzeichnet sind. Diese Prozesse sehen den interkulturellen Dialog als einen Weg zum Aufbau des Friedens in Kolumbien.

Die universelle Sprache der Gestik ist die grundlegende Ressource. Kreativität und Kunst verwandeln Vergessenheit in Erinnerung und Schmerz in Licht. Der theatralische Vorschlag ist eine magische Reise von der Vergangenheit und der harten Gegenwart zu einer anderen, geträumten und besseren Zukunft. Gemeinsam mit dem Publikum startete der Abend. „Was würden Sie für die nächste Generation in eine Zeitkapsel packen“? Dies war die erste Aufgabe für alle. „Die Theatergruppe Arlequín y Juglares tourt durch Europa und nimmt die Wünsche mit. Auf einem Blatt Papier festgehalten dient es dann als Vorlage für ein Buch“, so Georg Künz vom Klimabündnis.