Erhebliche Verkehrsbehinderungen in Weiler

Baustellenbedingt kommt es auf der Walgaustraße und der Schwarzengasse in Weiler seit dieser Woche zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Weiler. Wie bereits in der VN HEIMAT berichtet, wurde in der Gemeinde Weiler diese Woche mit weiteren Instandhaltungsarbeiten der Wasserversorgung begonnen. Da davon auch die Hauptverbindungsstraße betroffen ist, kam es bereits in den ersten Tagen zu langen Autoschlangen und entsprechenden Wartezeiten.