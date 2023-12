Ergotherapie und vieles mehr

Mit einem Adventfenster feiert Wahltherapeutin Kristin Koch Eröffnung ihrer Praxis

Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen – alle haben sich vergangene Woche zum „Adventfenster“ bei Kristin und Torsten Koch in Nenzing-Beschling eingefunden. Bei Glühwein, Keksen, Lichterzauber und adventlicher Musik wurde zum Verweilen eingeladen. Doch es gab auch noch einen anderen Grund zur Freude: Kristin Koch hat bei ihr Zuhause in der Dorfstraße 19 eine Praxis eröffnet. Auf ihre Therapieangebote angesprochen, kann die Ergotherapeutin, die zuletzt 17 Jahre bei SMO in Bürs und Feldkirch tätig war, auf eine Vielzahl von Ausbildungen verweisen. Im Bereich der Ergotherapie ist sie Spezialistin für Rheumatologie, Handtherapie, Orthopädie, Neurologie und Pädiatrie. „Ergotherapie bedeutet Hilfe zur Selbsthilfe für Menschen, die auf Grund einer Erkrankung, einer Entwicklungsstörung oder einer Verletzung – beispielsweise durch Unfall – Probleme bei der Bewältigung des Alltags haben“, beschreibt die im deutschen Sachsen geborene Therapeutin, die seit 2007 in Beschling lebt. Ein Bunter Strauß …