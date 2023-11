Erfüllte Jahre

Auf 60 schöne und arbeitsreiche Jahre blicken heute Emma, geb. Schwarz, und Friedrich Hartenthaler zurück. Sie feiern im Kreis ihrer Lieben ihr diamantenes Hochzeitsjubiläum.

Die Jubilarin stammt aus St. Georgen ob Murau/Steiermark, wo sie mit einer Schwester und einem Bruder behütet aufwuchs, nach der Schule im Pfarrhof arbeitete und anschließend Landwirtschaftslehrling war. Ihren Wunsch, weniger zu arbeiten, besser zu verdienen und mehr von der Welt zu sehen setzte sie in die Tat um, und so kam Emma wohlbehalten am Pfingstmontag 1956 in Dornbirn an. Sie fand schnell Arbeit bei F. M. Hämmerle, wo sie Weberin lernte und zwölf Jahre im Werk Eulental tätig war. Ihr gefiel es gut in Vorarlberg, denn in der Firma hörte sie überall ihre Muttersprache und so fühlte sie sich gleich zu Hause.