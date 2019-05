Erfreulicher Rechnungsabschluss in Klaus

Die Gemeinde Klaus kann wieder auf ein erfreuliches abgelaufenes Jahr zurückblicken.

Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Klaus für das Jahr 2018 weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 9.890.991,63 Euro aus und beinhaltet damit Mehreinnahmen und Minderausgaben von 704.919,47 Euro gegenüber dem Voranschlag.„Dieser Betrag musste somit nicht aus der Haushaltsrücklage entnommen werden“, erklärt dazu Gemeindesekretär Issa Zacharia. Ausgabenseitig waren die größten Posten in der Bilanz von 2018 vor allem die Beiträge an den Sozialfonds in Höhe von 657.415 Euro sowie Beiträge an den Spitalsfonds in Höhe von 354.772 Euro. Dazu wurden Investitionen in die Kinder- und Schülerbetreuung in Höhe von rund 650,000 Euro nach Abzug von Förderungen getätigt.