Erfreuliche Finanzentwicklung in Mäder

Die Gemeindevertretung von Mäder beschloss bei ihrer jungsten Sitzung den Rechnungsabschluss für das Jahr 2022.

Mäder . Der Rechnungsabschluss in der Gemeinde Mäder liegt für das Jahr 2022 mit Gesamteinnahmen in der Ergebnisrechnung von 11.525.919 Euro und Gesamtausgaben von 10.863.046 Euro leicht unter dem Voranschlag.

„Das Rechnungsjahr 2022 war für Mäder dabei das zweite Jahr in Folge, welches durch Normalisierung geprägt war“, freute sich Bürgermeister Rainer Siegele. Sehr erfreulich zeigte sich Siegele dabei auch über die Entwicklung auf der Einnahmenseite. Die Kommunalsteuer, die größte gemeindeeigene Einnahme, konnte mit 1.219.000 Euro wieder fast an Vorkrisenzeiten anschließen und auch die Ertragsanteile betrugen 545.000 Euro mehr als veranschlagt. Durch diese positive Entwicklung, sowie die Zahlung der restlichen Coronahilfen konnten in Mäder auch wesentliche Investitionen in die Infrastruktur im Bereich der Umlegung Schweizerstraße, in die sanfte Mobilität und in die Fitness der Bevölkerung getätigt werden.