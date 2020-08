Erfreuliche Entwicklung im Orsanka Moos

Nach der Renaturierung im Götzner Moos wurde nun die Wirkung der Maßnahmen erfasst.

Das Hochmoor im Götzner Moos ist ein sehr wertvoller Lebensraum und ein Naturjuwel in der Marktgemeinde. Dazu wurde bereits im Jahr 2013 mit der Renaturierung in diesem Bereich begonnen, wobei unter anderem Stauwehren in die alten Entwässerungsgräben eingebaut und untypische Gehölze und Büsche entfernt wurde. Vorrangiges Ziel der Maßnahmen war dabei die Anpassung an den Klimawandel. Bei einer Erfolgskontrolle konnten kürzlich die Veränderungen und Entwicklungen der Vegetation und ausgewählten Tierarten sowie des Wasserstandes aufgezeigt werden.