Erfolgsgeschichte Salonvorträge

Vier Jahre erfolgreiche Wissensvermittlung und Networking in der Villa Falkenhorst

Seit vier Jahren finden die Salonvorträge – eine Kooperation zwischen der Volkshochschule Bludenz und dem Verein Villa Falkenhorst – statt und haben sich als feste Größe nicht nur im Bereich der Wissensvermittlung sondern auch des Networking in der Region etabliert. Die Veranstaltungsreihe hat, trotz schwieriger Startbedingungen, eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben, indem sie hochkarätige Referentinnen und Referenten aus unterschiedlichsten Themenbereichen einlädt, um ein breites Spektrum an (Forschungs-)Themen abzudecken und so immer neue Impulse zu geben.