Erfolgsgeschichte Offener Kühlschrank geht weiter

Im Treffpunkt an der Ach wurde der zweite Offene Kühlschrank in Dornbirn eröffnet.

Dornbirn. Künftig heißt es in der Höchsterstraße 30 nicht nur mehr „Treffpunkt an der Ach“, sondern auch „Treffpunkt Offener Kühlschrank“. Vergangene Woche wurde der zweite Offene Kühlschrank in Dornbirn offiziell in Betrieb genommen und damit schreibt die Geschichte des ambitionierten Projekts ein weiteres Erfolgskapitel.

Für die Zeit des Umzugs der Stadtbibliothek in das neue Gebäude wurde der der Kühlschrank in den Treffpunkt an der Ach verlegt. An diesem Standort wurde er so gut angenommen, dass der Kühlschrank bleiben wird und nun aufgrund des regen Austauschs sogar ein größeres Gerät benötigt wurde. „Unglaublich, wie der Kühlschrank auf Begeisterung bei den Besuchern stieß! Durch die täglichen Öffnungszeiten und die vielen verschiedenen Gruppen, die im Gebäude ansässig sind, läuft es super und alle freuen sich, dass jetzt auch hier ein Kühlschrank im Haus ist,“ so Ingrid Benedikt vom Projekt Offener Kühlschrank.