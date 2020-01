Erfolgsgeschichte dÂ´Natur zÂ´Kobla

Die Koblacher Initiative blickt auf erfolgreiche Jahre zurück.

Einmal im Monat werden verschiedenste Naturjuwele in Koblach aufgesucht. „Wir lenken unsere Aufmerksamkeit auf das Erwachen der Natur. Auf die Kraft, die in den Knospen liegt“, gibt Natur z’Kobla Obfrau Margarete Sonderegger einen Einblick ins Angebot. Die Schwerpunkte liegen dabei in den beliebten Riedwanderungen, sowie im Beobachten der Jahreszeiten. „Da staunen die Teilnehmer, wenn sie die ersten Blüten, den ersten Seidelbast oder das erste Knabenkraut sehen“, erklärt Sonderegger.

In den letzten sieben Jahren wurden dabei 83 Führungen im Rahmen von Natur z’Kobla durchgeführt – 11 Rundgänge machte Margarete Sonderegger auf Anfrage. „Grundsätzlich ist das Wetter, die Jahreszeit, die mitwandernden Personen, das was in unser Sichtfeld kommt, für das Programm entscheidend“, so die Naturfreundin weiter. Verpackt in amüsante Geschichten erhalten die Teilnehmer der Führungen interessante und wissenswerte Einblicke der Pflanzen und Insekten im Koblacher Ried.