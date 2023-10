Erfolgreiches Wochenende für SSV-Youngsters

Am vergangenen Wochenende war auch die SSV-Jugend im Einsatz und konnte volle Erfolge einfahren.

Neu eingekleidet ging es für das U14-Team des SSV Dornbirn-Schoren in der Bodensee-Donau Bezirksliga in der Württembergischen Meisterschaft am Wochenende mit dem Heimspiel gegen die TG Biberach weiter. Dank der großartigen Unterstützung von Raumausstatter Empire in Dornbirn zeigten sich die Schoren-Girls nicht nur optisch bestens gestimmt, sondern auch auf dem Feld äußerst spielfreudig. Nach einem frühen Rückstand konnte das Team von Ariane Kapp und Andreas Bohle das Spiel schnell wieder drehen und gab die Führung bis zur Schlusssirene nicht mehr aus der Hand. Mit dem 29:19-Erfolg blieben die U14-Mädchen des SSV auch im dritten Spiel in Folge ungeschlagen, bevor es am kommenden Wochenende (So, 15 Uhr) in der Messehalle zum Derby gegen die Alterskolleginnen von BW Feldkirch kommt.

Auf ein erfolgreiches Wochenende können auch die U12-SSV-Mädels zurückblicken. Das U12/1-Team gab sich dabei in der heimischen Messehalle keine Blöße und feierte im Derby gegen Hohenems einen souveränen 29:11-Erfolg. Etwas mehr zu kämpfen hatte das zweite SSV-Team beim Gastspiel in der Sporthalle am See in Hard. Lange Zeit mussten die Dornbirnerinnen einem Rückstand gegen die Jungteufel hinterherlaufen, konnten das Spiel in der zweiten Hälfte aber drehen und sich am Ende über einen 19:16-Sieg freuen. Am kommenden Wochenende haben beide U-12-Teams Heimrecht: Schoren 1 trifft am Sonntag um 12 Uhr auf Wangen 2 und das zweite Dornbirner Team empfängt um 13.30 Uhr die Mädchen aus Lindenberg in der Messehalle. MIMA