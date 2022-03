Erfolgreiches Wochenende für Rheintal Bulldogs

Auch für die Nachwuchscracks der Rheintal Bulldogs geht die laufende Saison in die finale Phase.

Dornbirn. Während sich die U17 Cracks der Bulldogs im Dornbirner Messestadion in einem freundschaftlichen Duell mit den Alterskollegen des EHC Lustenau duellierten, feierten die U15 und U13 Cracks knappe Heimerfolge.

Spannung bis zum Schluss

Für die U13-A Cracks ging es in der Eishalle von Widnau gegen den EHC Frauenfeld und in einem starken ersten Drittel konnten die jungen Bulldogs die Grundlagen für den Erfolg stellen. Die Gäste aus dem Thurgau wurden im weiteren Spielverlauf immer stärker und so entwickelte sich in der Schlussphase ein spannendes Duell. Frauenfeld in der vorletzten Minute noch mit dem Anschlusstreffer, doch das Team der Rheintal Bulldogs konnte die knappe Führung in der Schlussminute verteidigen und feierte im letzten Meisterschaftsspiel der Saison einen knappen Heimerfolg.

Wichtiger Erfolg zum Saisonausklang

Das Top-Team der U15 Bulldogs traf ebenfalls in der Widnauer Eishalle auf die Alterskollegen des EHC St. Moritz. In einem flotten und offenen Spiel kamen beide Teams immer wieder zu guten Möglichkeiten, den ersten Torjubel gab es allerdings erst im Mittelabschnitt. Die Bulldogs sicherten sich dabei durch einen Doppelschlag innerhalb von drei Minuten die 2:0 Führung zur zweiten Pause. Das Team aus St. Moritz schaffte allerdings im Schlussdrittel im Powerplay den 1:2 Anschluss und so entwickelte sich eine spannende Schlussphase. Trotz weiterer guter Möglichkeiten auf beiden Seiten gab es allerdings bis zur Schlusssirene keine Tore mehr und so sicherten sich die U15-Rheintal Bulldogs einen wichtigen 2:1 Erfolg zum Saisonausklang.

Erfolg im freundschaftlichen Ländlederby