Erfolgreiches Wochenende für Maxi Taucher

Beim ersten Stopp der Wheelchairtennis Tour Austria erreichte der junge Emser den zweiten Platz im Einzel und Doppel.

Hohenems . Nach den erfolgreichen Staatsmeisterschaften in Villach ging es für den Hohenemser Rollstuhlsportler Maximilian Taucher weiter zum ersten Turnier der neugeschaffenen Wheelchairtennis Tour Austria nach Leibnitz. Diese dreiteilige Turnierserie wurde vom ÖTV für österreichische Rollstuhltennisspieler in Zeiten fehlender internationaler Turniere ins Leben gerufen.

Der 12-jährige Maximilian Taucher konnte dabei zum Auftakt in das Turnier gleich in der zweiten Runde des Amateurbewerbes sein schnelles Tennis gut einsetzen und zog mit einem Erfolg gegen einen sehr langjährigen, erfahrenen Spieler ins Halbfinale ein. Im Halbfinale traf der Hohenemser Jungsportler dann auf die amtierende Staatsmeisterin und lieferte dieser ein spannendes Duell. Das Match Tiebreak konnte Taucher dann mit 10:7 für sich entscheiden und traf im Endspiel auf Wolfdietrich Fritz. Der Steirer konnte sich mit 6:4 und 6:3 gegen das aufstrebende Vorarlberger Talent durchsetzen, wobei Maxi Taucher als jüngster Teilnehmer im gesamten Spielerfeld am Ende den hervorragenden zweiten Platz belegte.