Erfolgreiches Wochenende für Ländle-Behindertensportler

Die Handballgruppe des VBSV nahm erfolgreich bei einem Promotion-Turnier der Special Olympics teil.

Hohenems. Vom 16. bis 19. Juni fanden in St. Gallen die National Games 2022 der Special Olympics Switzerland statt. Mit dabei auch eine Handballmannschaft aus Vorarlberg, die einen schönen Erfolg erzielen konnte.

Die Handballer holten sich den ersten und dritten Rang bei einer „Demo-Veranstaltung“. Handball ist bis dato noch keine offizielle Sportart der Special Olympics Switzerland. Zur Förderung und zum Aufbau dieser Sportart wurde bei den Summer Games 2022 aber erstmals ein zweitägiger Promotionsanlass angeboten. Dazu gehörte am Freitag ein Training, die Einteilung in homogene Mannschaften und ein Abendunterhaltungsprogramm. Am darauffolgenden Tag fand dann das Turnier mit anschließender Siegerehrung statt.