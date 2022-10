Erfolgreiches Wochenende für Ems-Hockey

Sowohl die erste Kampfmannschaft, wie auch das VEHL-Team des SC SAMINA Hohenems konnten am Wochenende volle Erfolge einfahren.

Im letzten Drittel war dann auf beiden Seiten etwas die Luft heraus und so war es Manuel Merk in der 53. Minute vorbehalten den 7:1-Entstand zu erzielen. „Es war eine großartige Mannschaftsleistung und wir haben den Gegner heute nicht ins Spiel kommen lassen. Nach einem spannenden Anfang haben wir am Ende das Spiel kontrolliert nach Hause gespielt“, freute sich auch Co-Trainer Michael Unterberger über den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Weiter geht es für die Emser bereits am kommenden Mittwoch mit dem ersten Derby in der ÖEL in der Feldkircher Vorarlberghalle gegen die VEU.

Auch das zweite Team des SC SAMINA Hohenems startete am Wochenende in die neue Saison und zum Auftakt in die VEHL1 gastierten die DEC/ECB-Juniors in Hohenems. Von Beginn an entwickelte sich ein flottes Spiel und die Hausherren konnten sich schnell eine Überlegenheit auf dem Eis erspielen. Mit schönen Spielkombinationen sicherten sich die Steinböcke so auch eine klare 3:0-Führung nach dem ersten Drittel. Im Mittelabschnitt wurden auch die Gäste etwas stärker, doch bis auf den Anschlusstreffer zum 1:4 konnte HSC-Keeper Emanuel Staudach seinen Kasten sauber halten. Auch im Schlussabschnitt nutzten die Emser ihre Chancen eiskalt aus und sicherten sich so einen souveränen 8:1-Auftakterfolg. MIMA