Erfolgreiches Wochenende fÃ¼r Ems-Hockey

Sowohl die erste, wie auch die zweite Kampfmannschaft des HSC sicherten sich einen vollen Erfolg.

Im letzten Test vor Meisterschaftsbeginn ging es für die Emser am Samstagabend gegen den bayrischen Bezirksligisten aus Lechbruck. Die Gäste aus Deutschland mussten dabei auf zahlreiche Stammspieler verzichten und somit war es am Ende ein deutlicher Klassenunterschied. Mit einem klaren 15:3 Erfolg beendeten die Emser somit ihre Pre-Season und sind bereit für die Punktejagd in der Tiroler Landesliga. Das erste Spiel der neuen Saison steigt für den HSC bereits am kommenden Samstag, 2. November um 17.30 Uhr – zu Gast im Eisstadion Herrenried die Silz Bulls.

Einen klaren 10:2 Erfolg gegen den SC Feldkirch feierte der HSC II in der VEHL1. Dabei konnten die Gäste aus dem Oberland nur phasenweise mithalten – über den Großteil des Spieles hatte das Team von Ems Coach Jörg Kopeinig das Spiel unter Kontrolle. Auch mit Fortdauer der Partie war der Emser Sieg nie in Gefahr und im weiteren Verlauf brach auch die letzte Feldkircher Gegenwehr. Am Ende leuchtete ein 10:2 Erfolg für Zeilinger und Co. von der Anzeigentafel und mit diesem Sieg setzten sich die Emser auch an die Tabellenspitze der VEHL1 – punktegleich mit den DEC/ECB Juniors. MIMA