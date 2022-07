Erfolgreiches Wochenende für die Baseballer

Die Dornbirn Indians feiern wichtige Siege.

Gleich zu Beginn des ersten Spiels setzten die Vorarlberger ein klares Statement. Während Ryan Rupp sich in den ersten drei Innings am Mound schadlos hielt, zündete die Offensivabteilung ein wahres Feuerwerk, das durch einen Homerun von Spielertrainer Graeham Luttor einen Höhepunkt fand. Nach drei gespielten Abschnitten führten die Gastgeber bereits mit 13:0. Die Grasshoppers, die an diesem Tag Star-Pitcher Tobias Kiefer schonten und der jungen Garde den Vorritt ließen, konnte die Indians-Defensive erstmals im vierten Inning bezwingen. Doch auch dies ließ den Knoten für die Gäste nicht platzen und am Ende gewann der „West-Leader“ eindrucksvoll mit 21:2.

Aufregend verlief auch für die jüngere „Garde“, die U8-Minis der Indians das Wochenende. Die keinen Baseballer empfingen bereits am Freitag ebenfalls daheim im Rohrbach die Hard Bulls. Das zweite Aufeinandertreffen der beiden Ländle-Teams bescherte den begeisterten Zuschauern, darunter zahlreiche Eltern, Großeltern und Freunde, schöne Schläge und schon gekonnte Aktionen in der Verteidigung. Der Baseball-Nachwuchs erhielt dafür viel Applaus. Im Mittelpunkt der U8-Spiele stehen vor allem der Spaß am Sport und noch nicht Sieg und Niederlage. „Es ist schön zu sehen, dass unsere junge Truppe weiter anwächst und sich der Einsatz beim Training auszahlt und dann in den Spielen so tolle Leistungen gezeigt werden“, zeigte sich Coach Holger Neyer begeistert. (cth)