Erfolgreiches Weihnachts-Benefiz-Konzert

Am 3. Adventsonntag fand in der übervollen Wolfurter Pfarrkirche auf Einladung des Vereins „Schüler helfen Schülern“ ein Benefizkonzert mit „Wolfgang Verocai & Freunden“ statt. Das Spendenergebnis von € 14.500 überraschte sowohl die Musiker als auch die Veranstalter.

Der Verein „Kinder helfen Kindern“ des ehemaligen Volksschuldirektors Paul Wohlgenannt besteht nunmehr seit 20 Jahren und hat die Zielsetzung, die Ärmsten der Armen in Albaniens Bergregionen zu unterstützen, wo mancherorts eine für uns unvorstellbare Armut herrscht. Neben der Unterstützung von Schulbauten und der Lehrerfortbildung werden beispielsweise jährlich zehntausend Kilogramm Mehl und Babynahrung an Familien in abgeschiedenen Siedlungen verteilt, die aufgrund des Schnees monatelang keinen Kontakt mit der Außenwelt haben. Wolfgang Verocai machte sich an Ort und Stelle selbst ein Bild von den dort herrschenden Zuständen und unterrichtete eine Woche lang Musik an verschiedenen Schulen. Mit einem Team zusammen wird er auch im Frühjahr wieder nach Albanien reisen.