Erfolgreiches Testspielwochenende fÃ¼r HSC

Sowohl die erste Mannschaft, wie auch das VEHL Team der Steinböcke war erfolgreich.

Hohenems. Der Saisonstart in den Eishockeyligen rückt immer näher und so nutzten die Teams des Hohenemser Schlittschuh Clubs am Wochenende nochmals die Möglichkeit zum testen.

Heimkehrer sorgte für Entscheidung

Für die erste Mannschaft des HSC ging es dabei im ersten Spiel im Eisstadion Herrenried gegen die Devils aus Ulm. Die Gäste aus Deutschland fanden dann den besseren Start ins Spiel und konnten sich so eine klare 5:2 Führung herausspielen. Doch mit Fortdauer des Spieles kamen die Emser immer besser ins Spiel und konnten trotz der Witterungsverhältnisse das Spiel bis zur Schlussirene noch ausgleichen. Im Shootout sorgte Heimkehrer Martin Mairitsch mit seinem Penalty für die Entscheidung und den 6:5 Erfolg des HSC. Das zweite Testspiel am Wochenende gegen Kempten musste wegen Regen am Sonntag abgesagt werden.

Klarer Erfolg für HSC II