Erfolgreiches Stiftungsfest in Feldkirch

Am vergangenen Wochenende fand in Feldkirch das 115. Stiftungsfest der Feldkircher Mittelschulverbindung Clunia statt.

Am vergangenen Wochenende wurde das 115. Stiftungsfest der Clunia Feldkirch mit der Festmesse mit Dompfarrer Fabian Jochum in der Kapuzinerkirche und dem Festkommers in der gut gefüllten Ritterstube der Schattenburg unter dem Präsidium von Senior Jakob Hammerer erfolgreich begangen. Die Festrede hielt in diesem Jahr Richterin Karin Beber, welche davon sprach, dass Clunia eine Lebensschule ist. „Wenn ich an meine Zeit bei der Clunia denke, dann kann ich nur Positives berichten. Ich bin für vieles dankbar und hoffe, dass meine drei Töchter auch einmal katholische Couleurstudenten werden“, so die mittlerweile in Mistelbach wohnende Vorarlbergerin.