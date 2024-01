Erfolgreiches „SPARK7 Nachwuchs Hallenturnier 2023“ in Lochau

Lochau. Das „SPARK7 Nachwuchs Hallenturnier“ des SV typico Lochau war wieder ein toller Erfolg. In neun Altersklassen – Bambini, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13 und U16 – kämpfte die Fußballjugend mit viel Begeisterung um Turniersiege und Medaillen.

„Wir freuen uns, dass in diesem Jahr insgesamt stolze 96 Nachwuchsmannschaften aus 24 verschiedenen Vereinen mit über 150 jungen Fußballkickern samt Trainern, Betreuern und sehr viel Anhang nach Lochau gekommen sind. In über 240 Spielen sahen hier die zahlreichen Zuschauer auf der Tribüne spannenden, attraktiven und vor allem fairen Hallenfußball“, resümierte das Organisationsteam mit Turnierleiter Fabio Feldkircher, Nachwuchsleiter Christian Ill, Cheftrainer Aydin Akdeniz, Niklas Außerlechner, Thomas Baldreich, Robin Lhotzky, Dalibor Marinovic und Felix Meusburger an der Spitze rundum zufrieden.