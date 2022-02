Erfolgreiches Masters Debüt für Maxi Taucher

Bei den Cruyff Foundation Junior Masters im französischen Tarbes konnte Maximilian Taucher erneut sein ganzes Können unter Beweis stellen.

Für den Vorarlberger Nachwuchssportler ging es dabei bereits einige Tage vor Turnierbeginn mit seinem Trainer Maximilian Forer zu einem dreitägigen Trainingscamp nach Frankreich. Optimal vorbereitet startete Taucher dann in das Turnier und feierte in seinen ersten beiden Gruppenspielen zwei klare Erfolge gegen den Franzosen Justin Michel (6:0, 6:2) und den Amerikaner Eric Court (6:0, 6:1). Im dritten Spiel ging es für den Hohenemser gegen den 17-jährigen Englänger Dahnon Ward, immerhin die Nummer 3 der Welt, um den Gruppensieg. Nach einem guten Start verlor Maxi Taucher zu Mitte des Spieles den Rhythmus und musste sich so am Ende mit 3:6 und 1:6 geschlagen geben. Im Halbfinale wartete in weiterer Folge mit Ben Bartram aus Großbritannien die Nummer 2 der U18 Weltrangliste. Gegen den späteren Turniersieger startete Taucher mit viel Optimismus ins Spiel, verlor am Ende allerdings mit 3:6 und 1:6.