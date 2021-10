Erfolgreiches Master Debüt für Maxi Taucher

Der Hohenemser Rollstuhlsportler war am vergangenen Wochenende bei den Austrian Masters in Kärnten im Einsatz.

Hohenems . Nach einer erfolgreichen Tennissaison spielte sich Maximilian Taucher vom RC ENJO Vorarlberg in der österreichischen Rollstuhltennis Rangliste auf Rang 5 und war somit für das Austrian Masters 2021 in Spital an der Drau qualifiziert.

In der Finalrunde ging es für Taucher dann im Spiel um Platz fünf gegen seinen Clubkollegen vom RC ENJO Vorarlberg, den Dornbirner Manuel Riedmann. Dieses Duell gab es dabei in diesem Jahr schon mehrere male, wobei Maxi Taucher noch nie als Sieger vom Platz ging. „Aus diesem Grund habe ich bei den Masters mit vollem Risiko gespielt, was sich am Ende auch ausgezahlt hat“, blickt Maxi Taucher auf sein Spiel zurück. Nach einem spannenden Spiel setzte sich der Hohenemser am Ende knapp mit 6:1, 2:6 und 7:5 durch und konnte Platz fünf in der österreichischen Rollstuhltennis Rangliste verteidigen. „Es war eine tolle Tennissaison und auch mit den Leistungen bei den Masters bin ich zufrieden“, so Maximilian Taucher nach dem Turnier. MIMA