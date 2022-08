Erfolgreiches Kino unter den Klauser Sternen

Unter dem Motto "Klappstuhl-Kino" fanden auch diesen Sommer an vier Samstagen Filmabende beim Pavillon statt.

Klaus . Nach dem großartigen Erfolg im vergangenen Jahr ging das Klauser Klappstuhl-Kino in diesem Sommer in die zweite Runde und unter der Patenschaft der Filmszene Klaus warteten beim Pavillon wieder vier tolle Filme auf die Kinofreunde.

Dazu konnten die Kinofans bereits im Vorfeld unter zehn Filmen auswählen und sich so das Programm zusammen stellen. Am Vorführabend galt es dann wieder: Sitzgelegenheiten und Jause einpacken, vor dem Pavillon ein lauschiges Plätzen suchen und es sich gemütlich machen. Gezeigt wurden dann „Ein Dorf sieht Schwarz“, „Frieda“, „Vinzent will Meer“ und ein besonderes Highlight war dann der Kinderfilm „Encanto“, welcher am vergangenen Samstag die Kinosaison in Klaus beendete.