Erfolgreiches Jahr für die WIGI

Bei der Jahreshauptversammlung lässt die WIGI 2018 Revue passieren.

Der Zusammenhalt in Gisingen sei laut Hugl bemerkenswert. Als positives Beispiel nannte er den Bregenzerwald, dort ist der Zusammenhalt traditionell sehr gut und Unternehmertum wird hochgehalten. „Genau diesem Beispiel probieren wir in Gisingen umzusetzen“, so Hugl. Dabei stehen Aktivitäten, wie die Mitgestaltung und Unterstützung des Kinderfaschingsumzug der Gisigr Milchsüppler, Unterstützung Volksschule Schulabschluss Oberau und Sebastianplatz sowie dem Höhepunkt des Gisinger Adventmarkt.