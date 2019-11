Erfolgreiches Hockey Wochenende fÃ¼r Ems Hockey

Sowohl die erste, wie auch die zweite Mannschaft des SC Hohenems feierten am Wochenende einen Sieg.

Hohenems. Für die erste Kampfmannschaft der Emser stand dabei das erste Auswärtsspiel in der Tiroler Landesliga bei den Crocodiles in Kundl auf dem Programm. In einem wahren Eishockeykrimi lieferten sich beide Teams ein offenes Spiel und so stand es bis kurz vor Spielende Unentschieden. Knapp eine Minute vor Spielende kam die Scheibe dann zu Patric Scheffknecht und der ließ sich nicht zweimal bitten und jagte die Hartgummischeibe zum 5:4 für die Emser ins Tor. Der HSC sicherte sich damit drei weitere Punkte und den zweiten Sieg im zweiten Spiel.