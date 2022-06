Erfolgreiches Comeback des Inlinecups

Am vergangenen Wochenende fand am Hockeyplatz Oberau nach zweijähriger Coronapause wiederum der traditionelle Inlinecup statt.

Bereits in der Vorrunde am Samstag gab es in Gisingen Inlinehockey auf hohem Niveau und dazu viele sehenswerte Tore. In der Finalrunde am Sonntag konnten sich dann die Gordon Selects nach einem knappen 7:6 Erfolg gegen die Black Scorpions Rang drei sichern und in einem offenen Finalspiel setzte sich am Ende der SC Hohenems mit 5:4 gegen den SC Pirates durch und sicherte sich den Sieg beim BALL Inlinecup 2022. Der Titel in der erstmals ausgetragenen Landesmeisterschaft im Inlinehockey ging an das Team des SC Pirates.