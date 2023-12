Erfolgreiches Benefizevent "Namaste Röthis 2023"

Am Samstag, dem 9. Dezember 2023, fand im Röthnersaal in Röthis das alljährliche Benefizevent von Chay Ya Austria statt. Dank der gemeinsamen Anstrengungen konnten über 3600 Euro an Spenden für Entwicklungszusammenarbeitsprojekte in Nepal gesammelt werden, was die Bedeutung der Solidarität und des Engagements in Vorarlberg unterstreicht.

Das Programm des Abends war vielfältig und informativ. Unsere Obfrau Sabine Klotz berichtete lebendig vom aktuellen Stand der Projekte in Nepal und beeindruckte mit neuen Fotos und Geschichten. Eric Leitner von ROKPA Österreich gewährte Einblicke in seine wertvolle Arbeit, während unsere Programmmanagerin Marianne Hrdlicka den Alltag von Menschen mit Behinderung in Nepal näherbrachte. Barbara Barvinek gab ein inspirierendes Update zu den Patenschaften, durch das sechs neue Patenschaften für Kinder in Nepal über jeweils drei Jahre abgeschlossen werden konnten.

Kulinarisch wurden wir von Maya Müller mit nepalesischen Momos und Samosas verwöhnt. Zudem boten fleißige Helfende wie Elmar und Veronika Klotz ihre selbstgebastelten Holzunikate und weihnachtliche Dekorationen an. Für musikalische Unterhaltung sorgten Klaus Koblach und DJ Hägi Wendl.