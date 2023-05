Erfolgreiches Altacher Special-Needs-Team

Am vergangenen Wochenende hatte das Altacher Special-Needs-Team seinen großen Auftritt.

Altach. Seit 2016 verfügt der SCR Altach über ein eigenes Special Needs Team, das aus Menschen mit intellektueller und körperlicher Beeinträchtigung gebildet wird. Die Mannschaft, die aktuell von Slobodan Priselac trainiert wird, nimmt in diesem Jahr auch am UNIQA Panther Cup teil, welcher am vergangenen Wochenende in Altach gastierte.

Nationales Inklusionsturnier mit über 20 Teams

Der Panther-Cup ist dabei ein Inklusionsturnier und eine der größten Veranstaltungen von Special Olympics Österreich. Bei diesem nationalen Inklusionsturnier nehmen in diesem Jahr über 20 Teams teil und der Cup erstreckt sich über mehrere Monate. Die Mannschaften bestreiten in drei Regionen (West, Mitte und Süd) ihre Fußballturniere und ermitteln dort ihre Sieger.

Fünf Siege aus sechs Partien

Bei der Cashpoint-Arena fand am vergangenen Wochenende die zweite der drei Stationen im Westturnier statt und am Ende erkämpften sich die Altacher mit fünf Siegen aus sechs Partien die Führung im Kampf um die West-Krone. Die Rheindörfler warfen bei ihrem Heimturnier alles in die Waagschaale und konnten so auf einen sportlich großen Nachmittag zurückblicken. Der letzte Spieltag geht Anfang Juni in Innsbruck über die Bühne.

Inklusionstag in der Cashpoint-Arena