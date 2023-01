Erfolgreicher Wettkampf für Dornbirns Schwimm-Asse

Am vergangenen Wochenende fand der 36. Internationale Dornbirner Sprintpokal statt.

Knapp 1.700 Einzelstarts mussten am Wettkampfwochenende bewältigt werden und dies war für das OK-Team und auch das Kampfgericht eine große Herausforderung. Sportlich wurde der diesjährige Sprintpokal aber wieder ein großer Erfolg für die Dornbirner Sportlerinnen und Sportler. So gewann Lokalmatador Max Halbeisen (TS Dornbirn Schwimmen) in seiner Altersklasse gleich vier Goldmedaillen und konnte noch einmal den zweiten Platz belegen. Vereinskollegin Anna Burtscher belegte in ihrer Altersklasse dreimal den ersten Platz und zweimal den zweiten Platz.