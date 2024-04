Erfolgreicher Wettkampf für Dornbirner Judokas

UJC-Sportlerinnen und Sportler glänzten beim diesjährigen Osterpokalturnier.

Dornbirn. Kein Aprilscherz war das gute Abschneiden der Dornbirner Judokas beim vergangenen Osterpokalturnier in Kufstein. Die Umstellung der Sommerzeit am Ostersonntag bescherte den UJC-Sportlerinnen und Sportlern eine sehr frühe Abfahrtszeit zum 29. Osterpokalturnier. Bereits um fünf Uhr in der Früh war Abfahrt vom Olympiazentrum in Dornbirn.