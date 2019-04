Erfolgreicher „Vorarlberger Lesetag“ im Lochauer Schulzentrum

Lochau. Auch im Lochauer Schulzentrum mit Volksschule und Mittelschule wurde am „Vorarlberger Lesetag“ viel Lust aufs Lesen gemacht.

So hatte die Theatergruppe „Die Vorstadtpuppen“ aus Bregenz bei den Volksschülern in der Schulbücherei ihren großen Auftritt, und die Mittelschüler probierten „Leserezepte“ von Gudrun Sulzenbacher in Bezug auf den richtigen Umgang mit Sachbüchern aus.

Zu einer szenischen Darstellung der „Geschichte der Farben“ nach einer Erzählung vom Alten Antonio waren die Schüler der Vorschulklasse und der zweiten Klassen der Volksschule Lochau am Vorarlberger Lesetag in die Schulbücherei eingeladen.

In der Schule müssen wir immer wieder Referate vorbereiten. Die Informationen suchen wir meistens im Internet. Dabei kann uns die Fülle überfordern. Was ist wichtig? Was ist richtig? Sachbücher haben den Vorteil, dass sie uns die wichtigsten Informationen wie auf einem Tablett servieren. Doch, wie kann ich das, was ich brauche, am schnellsten finden!