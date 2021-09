Erfolgreicher Tour-Stopp für Taucher

Beim dritten Stopp der Wheelchair-Tennis-Tour-Austria holte sich Maximilian Taucher in Salzburg den Turniersieg im Doppel und Rang drei im Einzel.

Hohenems. Nach einer kurzen Sommerpause ging es für den Hohenemser Maximilian Taucher am vergangenen Wochenende nach Salzburg zum nächsten Turnier im Rahmen der Wheelchair-Tennis-Tour-Austria. Nach dem erfolgreichen Abschneiden beim Turnier im August in der Südstadt zählte der junge Sportler des RC ENJO Vorarlberg auch in der Mozartstadt wieder zu den Favoriten.

Niederlage gegen Club-Kollegen

Auf Nummer eins gesetzt zog Maximilan Taucher im Einzel mit einem Freilos gleich ins Viertelfinale ein und traf dort auf Goran Faric. Gegen den Steirer fand der Emser Youngster von Beginn gut ins Spiel und konnte am Ende mit einem klaren 6:3 und 6:1 Erfolg den Platz verlassen. Im Einzel-Halbfinale wartete dann mit Manuel Riedmann ein Club-Kollege des RC ENJO Vorarlberg. Die beiden kennen sich von den vielen gemeinsamen Trainings sehr gut und dementsprechend war es ein schweres Spiel. Maxi Taucher fand nie so richtig ins Spiel und musste sich doch klar mit 1:6 und 2:6 geschlagen geben. Trotzdem konnte sich Taucher mit seinem Club-Kollegen freuen – der Dornbirner Manuel Riedmann holte sich schlussendlich den Turniersieg in Salzburg.

Schlagabtausch im Doppel-Finale