Erfolgreicher Saisonstart für Karatekas

Neun Nachwuchslandesmeister-Titel gingen in Götzis an dem Karateclub Lustenau.

Lustenau. Beim Start in die Herbstsaison kämpften sich die Sportler unter 116 Teilnehmern aus neun Vereinen an den zweiten Platz in der Medaillenwertung. Mit neun Landesmeistern ist der Auftakt für die Lustenauer Karatekas mehr als gelungen. „Glückwünsche gehen an die Gewinner und an deren Coachs Brigitte Riedmann, Isabella Hämmerle und Natascha Trauntschnig“, sagt Alexander Bösch, Shotokan Karateclub Lustenau, der das spannende Geschehen kommentiert.