Erfolgreicher Saisonstart für den Schwimmclub Val Blu Bludenz

Vom 22. bis 24. September fand in Telfs das 2. Int. Telfer ARENA Swim Meeting statt. Für den Schwimmclub Val Blu Bludenz gingen sechs Sportler:innen an den Start und präsentierten sich zum Saisonstart bereits in bemerkenswerter Form. Die top Leistungen wurden mit vielen Medaillen belohnt.

Für die Wettkampfgruppe waren am Start:

Niklas Tschamon freut sich mit sieben persönlichen Bestzeiten über 1x Gold (200R), 4x Silber (50F, 100F, 50R, 50B), 3x Bronze (200F, 200B, 50S). Außerdem konnte sich Niklas über 50 Freistil zur Teilnahme an der Österreichischen Staatsmeisterschaft im Dezember in Graz qualifizieren.

Solea Bereuter schwamm zu fünf neuen persönlichen Bestzeiten und erreichte damit 7x Gold (50, 100 und 200F, 50 und 100B, 100 und 200 Lagen) und 2 x Silber (50 und 100S).

Lara Rickenbach schwamm zu fünf neuen persönlichen Bestzeiten und wurde mit 1x Gold (200F) und 2x Silber (50 und 100S) belohnt.

Auch unsere Nachwuchswettkampfgruppe zeigte starke Leistungen:

David Salzgeber konnte fünf persönliche Bestzeiten unterbieten und freut sich über 2x Gold (200F, 50S) und 3x Silber (50 und 100F, 200 Lagen).

Martin Salzgeber schwamm mit fünf persönlichen Bestzeiten zu 5x Gold (50, 100 und 200F, 50R, 50S) und 3x Silber (50 und 100B und 100 Lagen).

Tabea Beck unterbot drei persönliche Bestzeiten und schwamm bei allen acht Starts zu Gold (50 und 100R, 100 und 200B, 50 und 100S, 100 und 200 Lagen).

Der Saisonstart ist geglückt und wir drücken für die weiteren Wettkämpfe die Daumen!