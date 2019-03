Erfolgreicher Rankler Radmarkt

Bei Traumwetter ging am Samstag der traditionelle Rankler Radmarkt über die Bühne.

Bei strahlendem Sonnenschein und herrlichem Frühlingswetter fanden sich dazu den ganzen Tag zahlreiche Radfreunde auf dem Schulhof der Sportmittelschule ein und nutzten ein umfangreiches Programm. So tauschten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Fahrräder, Dreiräder, Fahrradanhänger, Helme, Rollerblades und Scooter den Besitzer. wobei zwanzig Prozent der Einnahmen an den Elternverein gingen und den Schülern an der Mittelschule Rankweil zugute kommt. Dazu nutzten die Besucher auch gerne die Fahrradputzaktion zu Gunsten eines Schulprojektes oder den Reparaturservice durch Kurt Bell. Bei der Ortspolizei konnten die Fahrräder registriert werden und auch Anmeldungen für den FahrRad Wettbewerb wurden angenommen.