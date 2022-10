Erfolgreicher RADIUS Fahrradwettbewerb 2022

Bludenz. Dieses Jahr traten die Bludenzer und Bludenzerinnen kräftig in die Pedale.

Über die Radius-App haben seit März zahlreiche Radler*innen ihre gefahrenen Radkilometer eingetragen und sich so zu zahlreichen Verlosungen qualifiziert. Das Ziel ist Klimaschutz durch sanfte Mobilität. Dabei dürfen die Bludenzer*innen auf eine stolze Bilanz blicken: Sie radelten mehr als 155.000 Kilometer und sparten dadurch mehr als 27 Tonnen CO2 ein. Nicht zuletzt taten sie damit aber nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern ganz besonders der eigenen Fitness und Gesundheit. Ende September bedankte sich die Stadt Bludenz mit einer Fahrradparade bei allen Teilnehmenden. Ein stolzer Gewinner konnte sich über ein VVV-Klimaticket freuen.

„Klimafreundliche Mobilität ist eine einfache Möglichkeit für Jede und Jeden, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Herzlichen Dank an alle Teilnehmenden, die tatkräftig in die Pedale getreten haben“, bedankt sich Bürgermeister Simon Tschann. Besonders stolz ist er auf sein eigenes Team, denn die Mitarbeitenden der Stadt Bludenz radelten dieses Jahr über 42.000 Kilometer, was einer Umrundung der Erde entspricht.