Erfolgreicher Heimspieltag der SSV U10-Mädels

Die jungen Dornbirner Handballerinnen luden am vergangenen Sonntag in die Messehalle.

Die U10-Mädels des SSV Dornbirn-Schoren waren gleich mit vier Teams bei diesem Spieltag vertreten und feierten wiederum tolle Erfolge. Alle Spielerinnen kamen zum Einsatz und zeigten sich in der heimischen Messehalle gleich doppelt motiviert. Das SSV-Team 1 in der Leistungsgruppe 1 belegte am Ende den tollen zweiten Rang, Team 2 platzierte sich auf dem guten fünften Endrang. In der Leistungsgruppe 2 erspielte sich SSV 3 den zweiten Platz und das vierte Team des Schulsportverein landete auf dem fünften Rang. Alle SSV-Mädels versuchten dabei in jedem Spiel den Ball zu erkämpfen und kreierten sich so zahlreiche Möglichkeiten. „Wir Trainer sind unheimlich stolz auf die Leistungen und die tolle Einstellung, die unsere Spielerinnen gezeigt haben. Ein Dank auch an alle, die zu diesem gelungenen Spieltag in der Messehalle beigetragen haben“, zeigte sich Trainerin Petra Mandl nach dem Spieltag erfreut und dankbar. MIMA