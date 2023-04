Erfolgreicher Heimspielauftakt für Admira´s U16

Im ersten Heimspiel der Frühjahrsrunde feierten die Dornbirner Younsters einen vollen Erfolg.

Dornbirn . Mit einem souveränen 4:0-Auswärtserfolg in Hörbranz startete das U16-Team der Dornbirner Admira die Woche zuvor in die Frühjahrsrunde der Meisterschaft. Am vergangenen Samstag ging es auf der Sportanlage im Rohrbach im ersten Heimspiel des neuen Jahres gegen die Alterskollegen des FC Lustenau.

Bei angenehmen Temperaturen taten sich die Admiraner in den ersten Minuten noch schwer und erst nach einer Systemumstellung fanden die Hausherren besser ins Spiel. Die Admira-Youngsters drückten und in der 24. Minute landete der Ball nach einem Eigentor auch im Lustenauer Tor. Doch im direkten Gegenzug konnten die Sticker ihren Fehler wieder gut machen und trafen zum 1:1-Ausgleich. In der Folge konnten die Rohrbächler aber wieder mehr Spielanteile für sich verbuchen und Noah Stocker, sowie Nico Österle trafen noch vor der Pause für die 3:1-Führung der Admira.

In der zweiten Hälfte machten sich die Dornbirner dann das Leben teilweise selber schwer und kassierten innerhalb von zwei Minuten zwei blaue Karten. Die Lustenauer nutzten diese Überzahl eiskalt aus und verkürzten auf 2:3. Nach Ablauf der Zeitstrafen waren aber wieder die Admiraner die spielbestimmende Mannschaft und in der 61. Minute stellte Noah Stocker den Zwei-Tore-Vorspung wieder her. Lustenau blieb zwar weiter gefährlich und beide Mannschaften fanden immer wieder gute Möglichkeiten vor. Luca Gutschi und Simon Benzer sorgten dann allerdings in der Schlussphase für die Entscheidung zugunsten der Admiraner. Auch die Lustenauer waren in der letzten Spielminute nochmals erfolgreich, doch dies änderte am Ende nichts mehr am 7:4-Heimerfolg der Admira. Für die Rohrbächler geht es am kommenden Wochenende in der Meisterschaft mit dem Städtederby gegen die Rothosen auf dem Sportplatz Hatlerdorf weiter. MIMA