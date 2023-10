Erfolgreicher Handball-Spieltag in Dornbirn

Die Nachwuchs-Handballerinnen des SSV Dornbirn-Schoren zeigten sich am Wochenende wieder spielfreudig und blieben in der heimischen Messehalle siegreich.

Dornbirn . Großspieltag für die jungen Handballerinnen des SSV Dornbirn-Schoren. Sowohl das U14-Team wie auch die beiden U12-Mannschaften waren am vergangenen Sonntag Nachmittag in der Messehalle im Einsatz und zeigten sich von ihrer besten Seite.

Derbytime hieß es dabei für die U14-Mädchen und im Spiel gegen die Alterskolleginnen von BW Feldkirch entwickelte sich gleich von Beginn ein unterhaltsames Duell. Die Gäste aus Feldkirch gingen zwar nach wenigen Sekunden in Führung, doch die SSV-Mädchen hatten die richtige Antwort und drehten das Spiel zu ihren Gunsten. In einem intensiven Spiel erarbeiteten sich die Gastgeberinnen zur Pause eine klare 20:9-Führung und legten so den Grundstein für den Sieg. Zwar kamen die Feldkircherinnen in Halbzeit zwei etwas besser ins Spiel, doch am Ende sicherten sich die U14-Mädchen einen umjubelten 29:20-Erfolg. Beste Torschützin des SSV war Solveig Hannesdottier mit insgesamt 13 Treffern.

Einen überragenden Heimsieg gegen die MTG Wangen feierte das U12-1-Team des SSV Dornbirn-Schoren. Die Dornbirnerinnen legten dabei gleich von der ersten Minute fulminant los und führten zur Pause bereits mit 18:2. In Halbzeit zwei zeigten sich die SSV-Mädels dann wie entfesselt und sicherten sich so am Ende einen nie gefährdeten 43:3-Heimsieg. Ebenfalls eine souveräne Leistung zeigte das U12-2-Team des SSV im Duell gegen den TSZ Lindenberg. Bereits zur Halbzeit war beim Stand von 21:8 für die Dornbirner Ladies alles klar und so spielten die SSV-Mädchen in der zweiten Hälfte das Spiel sicher nach Hause. Am Ende leuchtete ein 31:15 für die Heimmannschaft von der Anzeigentafel der Messehalle und das SSV-Team freute sich über den dritten Erfolg im vierten Spiel der Saison. MIMA