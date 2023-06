Erfolgreicher Auftakt zur Schlossberg-Challenge

Bürgermeister Dieter Egger und Stunde des Herzens Obmann Joe Fritsche gaben den Startschuss für die Charity Aktion am Emser Hausberg.

Hohenems. „200.000 Meter für krebskranke Kinder“ – so das Motto der Schlossberg-Challenge´23, welche am vergangenen Donnerstag mit einem geselligen ersten Lauf auf den Emser Hausberg offiziell gestartet wurde.

Betroffene Familien von Stunde des Herzens

Bei schönstem Wetter und schweißtreibenden Temperaturen konnten die Organisatoren der Schlossberg-Challenge´23 neben Vize-Bürgermeisterin Patricia Tschallener und Elternvertreterin Andrea Netzer auch zahlreiche betroffene Familien und Kinder von Stunde des Herzens am Fuße des Schlossbergs zum offiziellen Start der Charity Aktion zur Ruine Alt-Ems begrüßen. Der Schirmherr der Aktion, Bürgermeister Dieter Egger, ließ sich zwar entschuldigen, absolvierte dazu bereits am Vormittag mit seiner Frau den Lauf auf den Schlossberg.

Gedenken an kranke und verstorbene Kinder

Zum Auftaktlauf ging es in einer gemütlichen Wanderung zur Ruine Alt-Ems und dort angekommen, genossen Alle erstmals die wunderschöne Aussicht ins Rheintal bis zum Bodensee. Stunde des Herzens Obmann Joe Fritsche dankte allen für die Teilnahme und gab einen kleinen Einblick über die aktuellen krebskranken Kinder in Vorarlberg. Nachdem an diesem Tag auch gleichzeitig der weltweite Hirntumortag war, gedachte man bei einem gemeinsamen Vater unser allen kranken und verstorbener Kinder, bevor es wieder gemütlich zurück ins „Tal“ ging.

Anmeldungen laufend möglich

Die Schlossberg-Challenge´23 für krebskranke Kinder läuft noch bis zum 15. Juli und jeder kann mitmachen. Das gemeinsame Ziel ist es dabei, die 200.000 Meter zu erlaufen. Das entspricht in etwa der Entfernung die ein krebskrankes Kinder aus Vorarlberg zurücklegen muss, um an der Uniklinik i Innsbruch eine Behandlung zu bekommen, da es in Vorarlberg keine Möglichkeit mehr gibt. Wer mithelfen will Meter zu sammeln, kann sich auf www.schlossberg23.dajuma.at anmelden, Spenden und schon loslaufen. Und das Beste an der ganzen Sache: neben der eigenen sportlichen Betätigung und der Möglichkeit auf tolle Preise kommt jeder Euro krebskranken Kindern und deren Familien in Vorarlberg zu Gute.

Jeder Euro geht zu 100 Prozent an kranke Kinder