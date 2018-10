Erfolgreicher Auftakt in die Ballsaison

Skiverein Zwischenwasser feiert 70er mit traditionellem Skiball

Zwischenwasser. Eine Ballveranstaltung mitten im Oktober? Ja richtig gehört, der Wintersportverein Zwischenwasser wählte anlässlich des 70. Geburtstags des Vereins ein besonders Datum zum Revival des legendären Skiballs. Ein voller Frödischsaal bestätigte die Veranstalter in ihrer kreativen Terminauswahl.

Die Ursprünge des Vereins gehen mit der Gründung des SV Muntlix schon in die 20er Jahre zurück, in den 30er Jahren zählte man über 60 Mitglieder, 1938 wurde der politischen Situation geschuldet der Verein aber ruhend gestellt. Erst 1948 kam es zur Neugründung als SV Zwischenwasser. Von der bewegten Geschichte berichteten am Ball selbst, die beiden altgedienten Vereinsikonen Albert Moosbrugger und Oswald Knünz.