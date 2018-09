Erfolgreicher Auftakt für Dornbirns Handballer

Ein Sieg und ein Remis können die TSD Handballer zum Saisonauftakt einfahren.

Dabei sind die Herren der TS Dornbirn Handball nach einer erfolgreichen vergangenen Saison in diesem Jahr als Aufsteiger in die Bezirksklasse Bodensee-Donau gestartet. Die Messestädter vertrauen dabei dem Kader aus dem letzten Jahr, wie auch Sektionsleiter Selcuk Öztürk bestätigt: „Der Kader hat sich im Vergleich zur letzten Saison nicht verändert. Es werden in der laufenden Saison sicherlich die ein oder anderen A-Jugendespieler zu ersten Einsätzen bei den Herren kommen“. Das Ziel für die Dornbirner Handballer ist dabei für die laufende Saison ganz klar der Klassenerhalt.

Bereits zum Auftakt konnte die Truppe rund um Trainer Branko Kuster mit einem 23:23 Remis gegen Illertal gleich einen Punktgewinn feiern. Am vergangenen Samstag mussten die Dornbirner die lange Fahrt nach Blaustein antreten, wo mit dem Absteiger aus der Bezirksliga ein vermeintlich schwerer Gegner wartete. Die Dornbirner konnten sich schlussendlich aber dank einer mannschaftlich tollen Leistung überraschend klar mit 42:26 durchsetzen und feierten den ersten Saisonsieg. „Der Erfolg wird das Selbstvertrauen der jungen Mannschaft stärken“, freute sich auch der Trainer über den ersten vollen Erfolg. Es bleibt aber abzuwarten, inwieweit das Ergebnis die Stärke der Liga wiederspiegelt. Bereits am kommenden Wochenende wartet auf die Kuster Truppe das nächste schwere Spiel – mit der MTG Wangen 2 kommt der letztjährige dritte in der Bezirksklasse und einer der Aufstiegsfavoriten der heurigen Saison in die Messehalle 2. Im letzten Jahr trafen die Dornbirner im Cup auf die Wangener und mussten sich in einem rassigen Spiel am Ende knapp geschlagen geben. Spielbeginn in der Messehalle ist am Samstag um 19.30 Uhr. MIMA