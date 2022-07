Erfolgreicher Annatag und Jubiläum

Anlässlich des traditionellen Annatages wurde in Götzis auch der 50. Geburtstag von Dekan Rainer Büchel gefeiert.

Götzis . Seit Generationen wird am 26. Juli in Götzis der Annatag gefeiert – er ist das Patrozinium der Bruderschaften St. Anna/St. Arbogast. Auch in diesem Jahr „pilgerten“ wieder zahlreiche Besucher nach Götzis und wohnten dieser Feier bei.

„Die heilige Anna und ihr Mann Joachim, die Großeltern von Jesus, haben der Familie Halt und Stabilität gegeben, ohne sich in den Vordergrund zu spielen. In kritischen Situationen konnten sich Maria und Josef auf sie verlassen“, stellte Dekan Rainer Büchel anlässlich des diesjährigen Annatages in der Wallfahrts- und Bruderschaftskirche St. Arbogast in Götzis die Bedeutung der Familie in den Mittelpunkt seiner Predigt. Mehr als 200 Personen nahmen so am Gottesdienst zum Annatag teil und gleichzeitig konnte auch der 50er von Dekan Rainer Büchel gefeiert werden. Barbara Wagner gratulierte namens der Pfarrgemeinde, Brudermeister Günter Vonblon namens der Bruderschaften St. Anna/St. Arbogast.