Erfolgreicher Altacher Sommer

Mit dem Schulbeginn ging vergangene Woche auch der Altacher Sommer wieder zu Ende.

Altach Auch in diesem Jahr bot der Altacher Sommer den Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde ein abwechslungsreiches und buntes Programm. Die Vereine in Altach haben sich dazu wieder einiges einfallen lassen, damit in den Ferien keine Langeweile aufkommt.