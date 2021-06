Erfolgreicher Abschluss für SCRA Youngsters

Die Nachwuchsmannschaften des SCR Altach verabschiedeten sich am Wochenende mit tollen Ergebnissen in die Sommerpause.

Altach. Auch für die über 300 Nachwuchskicker des SCR Altach ging am vergangenen Wochenende eine außergewöhnliche Saison zu Ende. Zur Freude aller konnte aber nun endlich wieder Fußball gespielt werden und so waren die Altacher Youngsters in den letzten Wochen mit voller Begeisterung auf dem Platz.